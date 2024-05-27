شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر تعتزم استثمار 7 مليارات جنيه.. وإنشاء 700 محطة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، عن ضخ الشركة استثمارات جديدة بقيمة 7 مليارات جنيه خلال عام 2024، تتوزع بين إنشاء أبراج جديدة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتوفير التغطية في المدن الجديدة، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركة نجحت في إنشاء 700 محطة محمول جديدة خلال الفترة من مارس 2023 وحتى نهاية أبريل 2024.

أضاف "عصام"، خلال مائدة مستديرة نظمتها شركة فودافون مصر، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة الإعلان عن توقيع شراكة جديدة مع شركة إريسكون، أن استمرار الشركة في خطة تحسين الخدمة يتطلب توافر المزيد من الترددات اللازم لتقديم الخدمة للعملاء، مناشدًا في هذا السياق الحكومة بإتاحة أكبر قدر من الترددات بالجنيه المصري لشركات المحمول لتقديم خدمات أفضل للعملاء، إضافة إلى تعديل قواعد وضوابط هواتف المحمول المسموح باستيرادها لتتناسب مع الترددات المتاحة في السوق المصري.

من جانبه أكد كاتالين بوليجا، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة فودافون مصر، أن الشركة حققت نتائج إيجابية في قياسات جودة شبكات المحمول في مصر، التي أجرتها شركة Umlaut الألمانية خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى فبراير 2024، وبلغت قياسات شركة فودافون 702 نقطة من أصل 1000 نقطة، وفقًا لمعايير الشركة الألمانية المتخصصة في قياس جودة الشبكات.

كما أكد "بوليجا"، أن شركة فودافون مصر حققت أعلى معدل، وفقًا لقياسات الشركات الألمانية المستقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة الألمانية من بين أكبر 3 شركات متخصصة في قياس جودة الشبكات، كما أنها الأقدم والأكثر دقة في قياس ومجمع مؤشرات استخدام الشبكات وتحليل البيانات.