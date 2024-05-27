شكرا لقرائتكم خبر عن ​شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كود للتطوير العقارى إطلاق أول مشروعاتها فى الساحل الشمالى والذى يحمل اسم “North Code”، باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه فى موقع مميز وتنافسى فى الساحل الشمالى، في الكيلو 94 أول مدينة العلمين الجديدة أمام مرسى اليخوت ومارينا 1 يبعد عن البحر 851 مترا عن البحر، حيث يعد المشروع الأول في المنطقة، وحاجزيه يتمتعون بمميزات كبيرة، ومساحات مختلفة، على أن يتم فتح باب مطلع مايو المقبل.

شركة كود للتطوير العقاري

ومن جانبه قال المهندس محمد الضمرانى، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كود للتطوير العقارى، إن حجم التنمية التى تنفذها الدولة في الجمهورية الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى الواعدة وفرت فرصا استثمارية متنوعة لجميع الشركات العقارية، داعيا الشركات الجادة والقوية لاقتناص الفرص المتميزة في ظل دعم القيادة السياسية الحكيمة للمستثمرين، لافتا إلى أنه مع قوة المنافسة فى الساحل الشمالى فإن المشروع الذى يلبى كافة متطلبات العميل سيفوز فى هذه المنافسة.

وأوضح المهندس محمد الضمراني، أن المشروع يضم خدمات متنوعة تضمن إقامة مميزة للعملاء فى المشروع، كما يطل مباشرة على مرسى اليخوت وبوابة مارينا 1، وهو ما يضمن موقعا استثماريا مميزا للمشروع، ويتم تنفيذ لاجونا بكامل مساحة المشروع مما يعنى توافر المياه داخل المشروع بالكامل.

شركة كود للتطوير العقاري

وبدوره قال سيد عيسى، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة كود للتطوير العقارى، إن الشركة تطور المشروع بنظام الشراكة مع شركة إعلام العقارية، وتم اختيار موقع متميز لا يتكرر فى الكيلو 94 بالساحل الشمالى، فهذا المشروع سيكون الأول فى هذه المنطقة، مؤكدا أهمية اختيار موقع استثمارى مميز له مستقبل فى التنمية وارتفاع القيمة الاستثمارية مما يحقق أعلى عائد للعميل.

وأضاف أن المشروع يعد أول منتجع فندقى بالكامل في الكيلو 94، ويقع على مساحة 35 فدانا، حيث تقع المرحلة الأولى على مساحة 12 فدانا، كما تم التعاقد مع شركة إدارة فندقية مسئولة عن إدارة عملية التأجير للوحدات فى حالة رغبة العميل فى تحقيق عائد استثمارى من وحدته خلال فترة عدم استغلالها.

في السياق ذاته، قال شريف حلو، مدير القطاع التجارى بالشركة، إنه تم فتح باب الحجز بالمشروع مطلع مايو المقبل، ويضم المشروع وحدات فندقية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 40 مترا، ونظام سداد يبدأ من 99 ألف جنيه ونظام سداد يصل إلى 8 سنوات، وهى أنظمة سداد مرنة وتنافسية تتناسب مع العملاء المستهدفين بالمشروع.

وكشف حلو، أن المشروع يضم مولا تجاريا على مساحة 6 آلاف متر ويضم هايبر ماركت ومطاعم وكافيهات وجيم وخدمات متنوعة تحقق أفضل إقامة للعملاء، وتحقق التكامل فى الأنشطة المتاحة مما يرفع نسبة الإشغالات بالمشروع طوال العام، لافتا إلى أن هذا هو جوهر خطة الدولة فى تنمية مشروعات تعمل باستمرار وليس خلال مواسم معينة.

شركة كود للتطوير العقاري

ولفت إلى أن ادارة المشروع وتشغيله يعتمد على أنظمة تكنولوجية ذكية تواكب التطورات العالمية، كما يضم المشروع نادى اجتماعى بمساحة 3 أفدنة، وتطل الوحدات على البحر برؤية مميزة مع توفير شاطئ خاص، وهو ما يضمن مشروعا متكاملا تراعى فيه الشركة كافة العناصر التى تناسب احتياجات العميل.

وأوضحت الشركة أن المشروع يشمل 2 حمام سباحة على الروف infinity pool roof , Bali sky roof، بالإضافة إلى 2 حمام سباحة داخل الـclub house ، و70% من المشروع على lagoon sand beach وهي رمال صناعية وبحيرة صناعية لعمق 2 متر، كما يشكل المشروع أيضًا "ستريب مول" على مساحة فدان ونص بتشغيل شركة CityWalk ، وclub house على مساحة 3 أفدنة، كما يشمل المشروع Gym مخصص للعملاء، بالإضافة إلى بيوتى سنتر، وkids area وأماكن للسينما وملعب padel ، ومكان للحفلات اوبن اير.. وغيرها من المميزات الأخرى المقدمة للعملاء وحاجزى المشروع.



شركة كود للتطوير العقاري



شركة كود للتطوير العقاري



شركة كود للتطوير العقاري



شركة كود للتطوير العقاري



شركة كود للتطوير العقاري