شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت 10 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الموارد الأساسية، والعقارات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، 1.3%، 1.2%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وقفز قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 803.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.65 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.1%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، 1.3 مليون جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 281.4 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33444 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 11764 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8680 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6817 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.