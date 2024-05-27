أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة.



البورصة تخسر 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 803.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.65 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.1%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، 1.3 مليون جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 281.4 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33444 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 11764 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8680 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6817 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

صفقة مينا

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية المصدرة لعدد 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 542.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، ورواد السياحة-الرواد عدد 66 ألف سهم، 16.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا 406 أسهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 164.3 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة، عن شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 255 ألف سهم بسعر 26.99 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.55% إلى 11.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات إي أف جي القابضة، كابيتال القابضة، وآسيك للتعدين-أسكوم، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 76.5 ألف سهم خزينة، تمثل نسبة 0.15%، وشراء الثالثة 24 مليون سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي قطاع الصناعة، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 14.04 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة انخفاض 18.8%، وبلغ صافي الربح 12.14 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

حققت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، إيرادات بلغت 15.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 22.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 30.58%، وبلغ صافي الربح 2.5 مليون جنيه مقارنة مع 2 مليون جنيه، بنسبة نمو 25.44%.

حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 314.2 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 629.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 50.1%، وبلغ صافي الخسارة 2.7 مليون جنيه مقارنة مع 364.3 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 640%، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط بقيمة 314.2 ألف جنيه، وزيادة قيمة مخصص اضمحلال أرصدة العملاء المدينة بقيمة 1.8 مليون جنيه، وإنشاء مخصص لمواجهة التزامات قضائية بقيمة 600 ألف جنيه.

حققت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بقيمة 19 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 3.4 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 344 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2024 مقابل فائض قدره 3.9 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.