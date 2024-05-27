نهاية التعاملات.. سعر الدولار يرتفع في 8 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم، الاثنين، في 8 بنوك، بينما تراجع السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وفيما يلي سعر الدولار في 9 بنوك، وفقا لما نشره موقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيها للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و46.22.جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.