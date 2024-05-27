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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الصناعةوالثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل سلمة، تفقد عددا من المصانع في المدينة الصناعية بمحافظة الخرج، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس ماجد العرقوبي.

كما زار المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في محافظة الخرج، وبحث مع رئيس المؤسسة المهندس محمد الماضي، سبل تعزيز التعاون في توطين الصناعات العسكرية، واطلع على المرافق الإنتاجية داخل المؤسسة، بما في ذلك مصنع عربات النقل العسكرية، ومصنع الزجاج، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

وفي المدينة الصناعية بالخرج، زار مصنع الشركة المتحدة لصناعات الكرتون، ومصنع شركة ويلو العربية السعودية المحدودة، والمصنع السعودي للكلور والقلويات «ساكلو».

تأتي زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، في إطار جولاته التفقدية لكثير من المصانع في أنحاء المملكة، بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها، والعمل على تذليلها.