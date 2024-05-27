برنامج تدريب على رأس العمل في «سار»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل بالخطوط الحديدية السعودية «سار»، في مهنتي «مساعد قائد قطار» و»مشغل ساحات ومحطات». وأوضح المعهد في بيان له أن فترة التدريب تمتد 3 أشهر. وقال مدير المعهد سلطان السلطان، إن فترة التقديم على البرنامج بدأت يوم 26 مايو وتستمر حتى تاريخ 8 من يونيو 2024م عبر موقع سرب الالكتروني، مبينا أن «سرب» لديه مجموعة من الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميا في مجالي التدريب والتعليم.

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