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ويعد هذا الإنجاز تتويجا لجهود سايت في تطبيق أعلى متطلبات أمن البيانات، والالتزام بسرية المعلومات، والتوافق مع المعايير الدولية في حماية البيانات؛ بما يؤكد التزام سايت بالحفاظ على معايير عالية من الأمان لبيانات عملائها، إضافة إلى تعزيز سمعتها في تقديم التقنيات وحلول الأمن السيبراني الموثوق بها للقطاع المالي.
يذكر أن معايير الامتثال لـPCI DSS تخضع لمتطلبات صارمة، حيث تلزم المؤسسات بتنفيذ العديد من الضوابط بهدف تقليل المخاطر الأمنية والحد من التهديدات السيبرانية للبيانات الحساسة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.