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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هي الشركة السعودية لتقنية المعلومات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حصلت على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS v4.0)، كمزود للخدمات الأمنية المدارة، التي وضعها مجلس معايير الأمن في صناعة بطاقات الدفع (PCISSC).

ويعد هذا الإنجاز تتويجا لجهود سايت في تطبيق أعلى متطلبات أمن البيانات، والالتزام بسرية المعلومات، والتوافق مع المعايير الدولية في حماية البيانات؛ بما يؤكد التزام سايت بالحفاظ على معايير عالية من الأمان لبيانات عملائها، إضافة إلى تعزيز سمعتها في تقديم التقنيات وحلول الأمن السيبراني الموثوق بها للقطاع المالي.

يذكر أن معايير الامتثال لـPCI DSS تخضع لمتطلبات صارمة، حيث تلزم المؤسسات بتنفيذ العديد من الضوابط بهدف تقليل المخاطر الأمنية والحد من التهديدات السيبرانية للبيانات الحساسة.