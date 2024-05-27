رصد 38 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 38 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، خلال أبريل من العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن الفرق الإشرافية التابعة لها نفذت 14 زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأفادت بأنها منحت 21 رخصة لمنشآت تدريبية جديدة خلال الشهر ذاته، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في مجالات عدة. كما تم إصدار 16 بطاقة مدرب معتمد، لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.

وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها نفذت 3735 اختبارا شاملا وتأهيليا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية في أبريل الماضي.

خلال أبريل 2024