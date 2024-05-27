رصد 38 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في أبريل

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن الفرق الإشرافية التابعة لها نفذت 14 زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأفادت بأنها منحت 21 رخصة لمنشآت تدريبية جديدة خلال الشهر ذاته، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في مجالات عدة. كما تم إصدار 16 بطاقة مدرب معتمد، لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.
وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها نفذت 3735 اختبارا شاملا وتأهيليا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية في أبريل الماضي.
خلال أبريل 2024
- 38 مخالفة تدريبية في منشآت أهلية.
- 14 زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية.
- 21 رخصة لمنشآت تدريبية جديدة.
- 16 بطاقة مدرب معتمد صادرة.
- 3735 اختبارا شاملا وتأهيليا لمتدربي المعاهد.
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