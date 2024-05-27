شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني anb ينظّم ورش عمل لتدريب وتأهيل مشرفي مبادرة "في عون ضيوف الرحمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ البنك العربي الوطني anb وبالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من مبادرته المجتمعية والتطوعية "في عون ضيوف الرحمن" بالتزامن مع بدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ، والموجهة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لحجاج بيت الله الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وسهولة، وذلك مساهمة في جهود المملكة لخدمة الحجاج.

حيث تم تنظيم ورش عمل لتدريب وتأهيل مشرفي مبادرة "في عون ضيوف الرحمن"، لرفع الكفاءة الاحترافية للفرق التطوعية المشاركة في المبادرة، وبما يكفل تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أداء مهمّتهم في خدمة الحجاج على النحو الأمثل ووفق أعلى المعايير.

ويشارك في المبادرة التي يجري تنفيذها للعام الثاني على التوالي، نحو 700 متطوع ومتطوعة، موزعين على 5 مسارات خدمية رئيسة هي: الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات الميدانية، التوجيه والمساندة، وخدمات الترجمة بعدة لغات.

حيث تلقّى المشاركون دورات تدريبية نظرية وعملية في مهارات التواصل والخطوات الإجرائية والعملية لمزاولة مهامهم ورفع جاهزيتهم التامة لإنجاح هذه المبادرة النموذجية بأبعادها الإنسانية والوطنية والدينية.

وأكد الأستاذ سعد بن صالح الحريقي رئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية لدى البنك العربي الوطني anb خلال حضوره جانباً من ورش العمل، حرص البنك وبالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات على تطوير مبادرة "في عون ضيوف الرحمن" وتعزيز جودتها لا سيما في ظل الأثر الإيجابي الذي حققته النسخة الأولى من المبادرة لموسم الحج السابق، وما لاقته من استحسان من قبل جموع الحجاج الذين استفادوا من خدماتها وبلغ عددهم نحو 116 ألف مستفيد لمختلف مسارات المبادرة.

وأعرب الحريقي عن اعتزاز anb بأن يكون مساهماً في الجهود الحثيثة التي تضطلع بها المملكة وبتوجيه وإشراف من القيادة الحكيمة لتسخير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، وإدارة منظومة الحج بنجاح واقتدار.