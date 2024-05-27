شكرا لقرائتكم خبر عن ربط 13 شركة بترولية.. مشروع تطبيق إدارة المعامل الكيميائية × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطبيق نظم التحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



1-يهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط 13 شركة بترولية.

2- من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها .

3- لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذ القرار المناسب .

4-فى هذا الإطار تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع وتتصمن تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار اخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.

وكان المهندس طارق الملا قد أشاد ببرامج التحول الرقمى فى مسار أخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم أيضاً التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى.