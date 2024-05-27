شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 27-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-5-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة.



البورصة تخسر 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 803.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.65 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.1%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، 1.3 مليون جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 281.4 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33444 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 11764 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8680 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6817 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 22.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.62%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 240.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.75%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.05%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 29.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.634 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 14.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 37.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.