شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لـ 20% في العام 2024/ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2024/ 2025 تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة المتجددة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انه سيتم رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالى 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،.

وأكد التقرير ان تستهدف خطة عام 24/2025 التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية، وقد حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة فى التكيف مع المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء.

وقد نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الخضراء والتى تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/ 2025 وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات.