شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمسابقة تعيين 19 ألف معلم والشروط المطلوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الاخبار في النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 أهمها تفاصيل مسابقة تعيين نحو 19 ألف معلم في مدارس الجمهورية .



واستعرضت النشرة أسعار الذهب حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3115 جنيها.

عيار 24 يسجل 3560 جنيها.

عيار 21 يسجل 3115 جنيها.

عيار 18 يسجل 2670 جنيها.

الجنيه الذهب 24920 جنيها.

وسجل الدولار سعر 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع، واليورو الأوروبى اليوم

50.86 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

والجنيه الإسترلينى اليوم

59.72 جنيه للشراء.

59.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.50 جنيه للشراء.

12.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.14 جنيه للشراء.

153.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.78 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.90 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

واستعرض عبد الحليم سالم تقرير البورصة حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.838 تريليون جنيه.

من جانبه أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ منذ فترة عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وتم فتح باب التقديم في المسابقة يوم 14 إلى 27 مايو الجارى، واليوم هو آخر موعد للتقديم علي المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وجاءت الشروط كما يلي..

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

13. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:

- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)

- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

