شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالطاقة: تكلفة إنتاج الكهرباء فى مصر زادت 60% بسبب تغيرات سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك الأسبق، أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء فى مصر زادت بنسبة 60% نتيجة تغير سعر الدولار 3 مرات من 15 جنيها و70 قرشا إلى 31 جنيها وأخيراً وصل إلى 47 جنيها.

وأوضح سلماوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر فى عام 2021 كانت وصلت إلى التوازن فى الدعم والتكلفة الفعلية، ولكن نتيجة للأزمة الأقتصادية التى شهدها العالم بداية من عام 2022 وتثبيت أسعار الكهرباء فى مصر حتى يناير 2024 حدثت الفجوة المالية الضخمة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة من الكهرباء الأمر الذى جعل تخفيف الأحمال هو الملجأ الوحيد للدولة لعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

و أشار سلماوى إلى أن الدعم الذى تتحمله الدولة فى الكهرباء يعتمد على شقين الأول خاص بالوقود حيث أن سعر المتر مكعب من الوقود 4.2 دولار تتحمل وزارة الكهرباء منهم 3 دولار فقط وتدعم الدولة الفرق، مشيراً إلى أن الشق الثانى هو الكهرباء نفسها حيث أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة تبلغ 5 سنت دولار بالإضافة إلى 20% تكلفة النقل و10% تكلفة التوزيع.