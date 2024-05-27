شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل العقاري في 18 حيا بمدينتي الرياض ومكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ التسجيل العقاري في 7 مناطق عقارية بمدينتي الرياض ومكة المكرمة، تشمل 18 حيا في المدينتين، ويستمر التسجيل حتى نهاية 29 أغسطس 2024.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض هي: (حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، حي ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء). فيما تتضمن الأحياء المستهدفة في مدينة مكة المكرمة: (جزء من حي الصفوة، جزء من حي دار السلام، جزء من حي الهجرة، مشروع «ذاخر»، ويشمل حي الجميزة، وحي ريع ذاخر. ومشروع «مسار مكة» القسم الأول، ويشمل جزءا من حي النزهة، وجزءا من حي الرصيفة.

ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي). مؤكدة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة (صك الكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري.

يذكر، أنه سيصدر صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، إضافة إلى «رقم عقار» مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية.

الأحياء المستفيدة من السجل العقاري:

مدينة الرياض:

حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، حي ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء.

مدينة مكة المكرمة: