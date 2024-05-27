«روشن» تتعاون مع «سمة» لتعزيز الشفافية وتسهيل تملك المنازل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة «روشن» اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» لتحسين تجربة عملائها في شراء المنازل، حيث تعكس الاتفاقية قيمة «روشن» الأساسية المتمثلة في الثقة والنزاهة والمسؤولية، على أن تقدم شركة «سمة» من خلال شركة قرار، الذراع الاستشاري لسمة، خدماتها الأساسية لمجموعة «روشن»، بما فيها منتجات التصنيف الائتماني المستمدة من أكثر من 400 مزود رئيسي للبيانات، كما أنها ستمكن عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناء على معلومات وبيانات مالية كاملة. وتهدف «روشن» من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمسكن ملائم يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة وتحسين المشهد الحضري بمواصفات عالمية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. يذكر أن سمة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدثة وضمان تبادلها بين الأعضاء بدقة وشفافية؛ للتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات الائتمانية، ومن ثم اتخاذ القرارات التمويلية السليمة؛ حيث تمكنت من خلال شركة قرار، من إيجاد مزيد من الحلول الاستثنائية التي تتصف بالشمولية والتكاملية، وتوفير برامج متطورة لتقديم حلول إدارية مصممة وفقا لمتطلبات الجهات التمويلية، لمواجهة تحديات الأعمال وإعطاء مخرجات مستدامة. بنود الاتفاقية: تقدم شركة قرار، الذراع الاستشاري لسمة، خدماتها الأساسية لمجموعة «روشن».

تتضمن منتجات التصنيف الائتماني المستمدة من أكثر من 400 مزود رئيسي للبيانات.

تمكين عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناء على معلومات وبيانات مالية كاملة.

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