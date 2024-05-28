شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 28 مليار جنيه حجم الاستثمار الـموجه لتنمية الـمحافظات بخطة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى خِطّة العام القادم 24/2025 عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعى الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن حجم الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلغ نحو28 مليار جنيه فى خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة فى إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة فى توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.



وأوضح التقرير أن الخِطّة تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتى شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة فى شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر رى لزمام حوالى 15 ألف فدّان فى الـمُجتمعات الجديدة فى سيناء، وإنشاء شبكة الرى العامة لزمام حوالى 11 ألف فدّان فى منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفى جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادى وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.