شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة: تحول الطاقة يمهد الطريق لازدهار جديد بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك أفريقيا احتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية للتكنولوجيات منخفضة الكربون، مثل الكوبالت والمنجنيز، مما يوفر فرصًا للنمو الاقتصادي والتنمية.

وستعقد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حدثًا تمهيديًا في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى الإنترنت في 4 يونيو، كجزء من الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيسها

وسيستكشف الحدث الذي يحمل عنوان "تعظيم إمكانات أفريقيا: الاستفادة من الطلب على المعادن الحيوية لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة" طرق تحسين الفوائد التنموية للرواسب الهائلة في أفريقيا من المعادن المهمة لتحول الطاقة العالمي، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم.

وذكر الموقع الرسى للمنظمة أنه سينضم إلى الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مونيك نسانزاباغانوا، ونائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنطونيو بيدرو، قادة ودبلوماسيون وخبراء وأصحاب مصلحة رئيسيون.

وتمثل الذكرى السنوية الستين لتأسيس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لحظة بالغة الأهمية، وفرصة للتأمل في الدروس المستفادة على مدى العقود الستة الماضية وصياغة مسار جديد إلى الأمام، وبناء مستقبل يتسم بالمرونة والإنصاف والاستدامة.

وأكدت جرينسبان أن التزام الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاه أفريقيا لا يزال ثابتًا مع تقدم المنظمة نحو المستقبل، وأكدت من جديد الإيمان بالقوة التحويلية للثروة المعدنية الهامة لأفريقيا، والتي توفر فرصًا لا حدود لها لتحفيز التنمية المستدامة في القارة.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة، تقف الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تسخير الإمكانات الكاملة لموارد أفريقيا الوفيرة وتشكيل مستقبل تقف فيه القارة شامخة على المسرح العالمي كمنارة للفرص والأمل.

ويعد هذا الحدث في أديس أبابا جزءًا من الخطوات الحاسمة نحو مسار تنموي جديد لأفريقيا يضع الثروة المعدنية الوفيرة في القارة في خدمة شعوبها.

وتعد أفريقيا موطنًا لاحتياطيات كبيرة من معادن انتقال الطاقة الحيوية في العالم: 55% من الكوبالت، و47.65% من المنغنيز، و21.6% من الجرافيت الطبيعي، و5.9% من النحاس، و5.6% من النيكل، و1% من الليثيوم، و0.6% من الحديد. خام على مستوى العالم.