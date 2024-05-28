شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 50 مليار جنيه للقطاع العقاري خلال خطة 24/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025 توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انه تم تخصيص 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي.

وأضاف التقرير أن الخِطّة تستهدف خلال عام 24/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحى خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّى بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.



وفى مجال التوسّع فى إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالى حوالى 337 ألف وحدة سكنيّة.



وفى مجال تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أكد التقرير أن الخِطّة تُولى عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعى الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، وفى هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات نحو28 مليار جنيه فى خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة فى إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة فى توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.