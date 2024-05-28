شكرا لقرائتكم خبر عن 875 ألف سعودي يعملون في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان والان نبدء بالتفاصيل



وقال المرصد في تقرير التوطين في

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ 875 ألف مواطن وذلك بنهاية الربع الرابع من 2023. عدد الذكور أشار إلى أن عدد الذكور السعوديين العاملين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 494 ألف سعودي، بنسبة 56% من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع. عدد الإناث وأفاد بأن عدد الإناث السعوديات العاملات في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 381 ألف سعودية، بنسبة 44% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع.

وذكر التقرير أن عدد الموظفين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعد أعلى عدد موظفين مقارنة بباقي القطاعات، إذ يشكل 49% من إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص بالسعودية. أنشطة القطاع وأوضح أن عدد الموظفين في الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ 20.315 ألف موظف في الربع الرابع من 2023.

ولفت إلى أن عدد الموظفين في محلات تقديم المشروبات محلات القهوة بلغ 16.495 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في أنشطة خدمات صيانة المباني 53.495 ألف موظف.

وقال التقرير إن عدد الموظفين في تشغيل المقاصف والكافتيريات على أساس امتياز محدد بلغ 20.329 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في المطاعم مع الخدمة 48.045 ألف موظف.

وأضاف أن عدد الموظفين في التنظيف العام للمباني بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 22.782 ألف موظف، فيما بلغ عدد الموظفين في الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية 28.559 ألف موظف.

وأشار إلى أن عدد الموظفين في ترميمات المباني السكنية وغير السكنية بلغ 56.265 ألف موظف، في حين بلغ عدد الموظفين في تشطيب المباني 21.002 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في الإنشاءات العامة للمباني السكنية 60.191 ألف موظف بالربع الرابع من 2023.

ويحظى نشاط الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية بأعلى معدل توطين بنسبة 32%، يليه نشاط محلات تقديم المشروبات ونشاط خدمات صيانة المباني بمعدل توطين 23%، و21% على التوالي، فيما تجاوزت تلك الأنشطة معدل التوطين الإجمالي للقطاع البالغ 16%.

وانخفض معدل التوطين لعدد من الأنشطة منها: نشاط ترميمات المباني السكنية وغير السكنية الذي حقق نسبة توطين بلغت 10% على الرغم من العدد الكبير للمواطنين الموظفين في النشاط الذي بلغ 56.3 ألأف موظف.

ويعد نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية من أكثر الأنشطة انخفاضا بمعدل التوطين بنسبة تقارب 10%، بالرغم من تسجيل النشاط لأعلى عدد نوظفين مواطنين مقارنة بالأنشطة الأخرى بلغ 60 ألف موظف.



وبحسب التقرير يشير ذلك إلى أن القطاع نجح في دمج القوى العاملة من المواطنين بشكل ملحوظ، لكن لا يزال توجد مجالات أوسع للتحسين في تحقيق أهداف التوطين. ارتفاع عدد الموظفين وشهد قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان ارتفاعا في إجمالي عدد الموظفين، إذ ارتفع لنحو 359 ألف موظف من عام 2022 إلى 2023 ليصل إلى 5.33 مليون موظف.

ويعد هذه الارتفاع الأعلى المسجل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، فيما ظل معدل التوطين مستقرا نسبيا، نتيجة للزيادة المعتدلة في عدد المواطنين في القطاع خلال تلك الفترة، إذ بلغت الزيادة قرابة الـ18 ألف مواطن. المهارات العالية وبلغت نسبة التوطين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية 43.7%، بينما سجل غير المواطنين نسبة 56.3% في الربع الرابع من 2023.

وسجلت الوظائف الإدارية التخصصية أعلى عدد من الموظفين المواطنين ضمن وظائف المهارات العالية، إذ بلغ 78.5 ألف موظف، وبنسبة توطين بلغت 95%، يليها المديرون الإداريون بعدد موظفين سعوديين بلغ 44.9 ألف موظف، وبنسبة توطين 88%.

وسجلت وظائف أمناء الصندوق ومديري عمليات الموارد البشرية، وأخصائي عمليات الموارد البشرية، أعلى نسب توطين ضمن وظائف المهارات العالية بلغت 100% بعدد موظفين 8 آلاف موظف لأمناء الصندوق، و6.7 ألف لمديري عمليات الموارد البشرية، و4.8 ألف لأخصائي عمليات الموارد البشرية. التوطين في الوظائف الرئيسية سجل قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان نسبة توطين بلغت 99% في الوظائف الرئيسية، بينما بلغت نسبة غير المواطنين 90.1% في الربع الرابع من عام 2023.

أما بالنسبة للوظائف الرئيسية في القطاع، فقد حقق المهندسون الميكانيكيون أعلى عدد من الموظفين المواطنين بلغ 5.1 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 26%، يليهم المهندسون الكهربائیون بعدد موظفین مواطنين بلغ 5.1 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 23%.

وسجلت وظائف رئيسية أخرى نسب توطين مرتفعة مثل: مهندسي السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد الموظفين المواطنين 1.4 ألف موظف بنسبة توطين 84%، والمهندسين المعماريين الداخليين، وبلغ عدد الموظفين المواطنين 1.4 ألف بنسبة توطين 81%.

وتعكس هذه الأرقام الاستجابة الفعّالة لسياسات التوطين، مثل: قرار توطين المهن الهندسية الذي تم تفعيله بتاريخ 2021/1/14م، والذي ساهم بشكل ملحوظ في زيادة أعداد المواطنين في الوظائف الرئيسية، على الرغم من أن النسبة الإجمالية لا تزال تعد منخفضة نسبيًا وتحتاج لمزيد من الجهود. نسبة المواطنات من إجمالي الموظفين بلغت نسبة المواطنات 43.5% من إجمالي الموظفين المواطنين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين شكّل المواطنون نسبة بلغت 56.5%.



وتمثل مشاركة المواطنات بهذه النسبة في القطاع مؤشر إيجابي يدل على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الإناث.

وشغلت المواطنات نسبة 18.2 % من إجمالي المواطنين الموظفين في المناصب الإدارية ووظائف المهارات العالية في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الربع الرابع من عام 2023.

وفي المقابل شكل المواطنين الذكور الغالبية العظمى بنسبة 81.8%؛ مما يدل على الحاجة لتعزيز مشاركة المواطنات في هذه المهن. الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل أن نسبة التوطين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 16%.وقال المرصد في تقرير التوطين في السعودية : إن إجمالي عدد الموظفين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ 5.336 مليون موظف في الربع الرابع من 2023.وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ 875 ألف مواطن وذلك بنهاية الربع الرابع من 2023.أشار إلى أن عدد الذكور السعوديين العاملين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 494 ألف سعودي، بنسبة 56% من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع.وأفاد بأن عدد الإناث السعوديات العاملات في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 381 ألف سعودية، بنسبة 44% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع.وذكر التقرير أن عدد الموظفين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعد أعلى عدد موظفين مقارنة بباقي القطاعات، إذ يشكل 49% من إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص بالسعودية.وأوضح أن عدد الموظفين في الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ 20.315 ألف موظف في الربع الرابع من 2023.ولفت إلى أن عدد الموظفين في محلات تقديم المشروبات محلات القهوة بلغ 16.495 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في أنشطة خدمات صيانة المباني 53.495 ألف موظف.وقال التقرير إن عدد الموظفين في تشغيل المقاصف والكافتيريات على أساس امتياز محدد بلغ 20.329 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في المطاعم مع الخدمة 48.045 ألف موظف.وأضاف أن عدد الموظفين في التنظيف العام للمباني بلغ في الربع الرابع من 2023 نحو 22.782 ألف موظف، فيما بلغ عدد الموظفين في الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية 28.559 ألف موظف.وأشار إلى أن عدد الموظفين في ترميمات المباني السكنية وغير السكنية بلغ 56.265 ألف موظف، في حين بلغ عدد الموظفين في تشطيب المباني 21.002 ألف موظف، بينما بلغ عدد الموظفين في الإنشاءات العامة للمباني السكنية 60.191 ألف موظف بالربع الرابع من 2023.ويحظى نشاط الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية بأعلى معدل توطين بنسبة 32%، يليه نشاط محلات تقديم المشروبات ونشاط خدمات صيانة المباني بمعدل توطين 23%، و21% على التوالي، فيما تجاوزت تلك الأنشطة معدل التوطين الإجمالي للقطاع البالغ 16%.وانخفض معدل التوطين لعدد من الأنشطة منها: نشاط ترميمات المباني السكنية وغير السكنية الذي حقق نسبة توطين بلغت 10% على الرغم من العدد الكبير للمواطنين الموظفين في النشاط الذي بلغ 56.3 ألأف موظف.ويعد نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية من أكثر الأنشطة انخفاضا بمعدل التوطين بنسبة تقارب 10%، بالرغم من تسجيل النشاط لأعلى عدد نوظفين مواطنين مقارنة بالأنشطة الأخرى بلغ 60 ألف موظف.وبحسب التقرير يشير ذلك إلى أن القطاع نجح في دمج القوى العاملة من المواطنين بشكل ملحوظ، لكن لا يزال توجد مجالات أوسع للتحسين في تحقيق أهداف التوطين.وشهد قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان ارتفاعا في إجمالي عدد الموظفين، إذ ارتفع لنحو 359 ألف موظف من عام 2022 إلى 2023 ليصل إلى 5.33 مليون موظف.ويعد هذه الارتفاع الأعلى المسجل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، فيما ظل معدل التوطين مستقرا نسبيا، نتيجة للزيادة المعتدلة في عدد المواطنين في القطاع خلال تلك الفترة، إذ بلغت الزيادة قرابة الـ18 ألف مواطن.وبلغت نسبة التوطين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية 43.7%، بينما سجل غير المواطنين نسبة 56.3% في الربع الرابع من 2023.وسجلت الوظائف الإدارية التخصصية أعلى عدد من الموظفين المواطنين ضمن وظائف المهارات العالية، إذ بلغ 78.5 ألف موظف، وبنسبة توطين بلغت 95%، يليها المديرون الإداريون بعدد موظفين سعوديين بلغ 44.9 ألف موظف، وبنسبة توطين 88%.وسجلت وظائف أمناء الصندوق ومديري عمليات الموارد البشرية، وأخصائي عمليات الموارد البشرية، أعلى نسب توطين ضمن وظائف المهارات العالية بلغت 100% بعدد موظفين 8 آلاف موظف لأمناء الصندوق، و6.7 ألف لمديري عمليات الموارد البشرية، و4.8 ألف لأخصائي عمليات الموارد البشرية.سجل قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان نسبة توطين بلغت 99% في الوظائف الرئيسية، بينما بلغت نسبة غير المواطنين 90.1% في الربع الرابع من عام 2023.أما بالنسبة للوظائف الرئيسية في القطاع، فقد حقق المهندسون الميكانيكيون أعلى عدد من الموظفين المواطنين بلغ 5.1 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 26%، يليهم المهندسون الكهربائیون بعدد موظفین مواطنين بلغ 5.1 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 23%.وسجلت وظائف رئيسية أخرى نسب توطين مرتفعة مثل: مهندسي السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد الموظفين المواطنين 1.4 ألف موظف بنسبة توطين 84%، والمهندسين المعماريين الداخليين، وبلغ عدد الموظفين المواطنين 1.4 ألف بنسبة توطين 81%.وتعكس هذه الأرقام الاستجابة الفعّالة لسياسات التوطين، مثل: قرار توطين المهن الهندسية الذي تم تفعيله بتاريخ 2021/1/14م، والذي ساهم بشكل ملحوظ في زيادة أعداد المواطنين في الوظائف الرئيسية، على الرغم من أن النسبة الإجمالية لا تزال تعد منخفضة نسبيًا وتحتاج لمزيد من الجهود.بلغت نسبة المواطنات 43.5% من إجمالي الموظفين المواطنين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين شكّل المواطنون نسبة بلغت 56.5%.وتمثل مشاركة المواطنات بهذه النسبة في القطاع مؤشر إيجابي يدل على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الإناث.وشغلت المواطنات نسبة 18.2 % من إجمالي المواطنين الموظفين في المناصب الإدارية ووظائف المهارات العالية في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الربع الرابع من عام 2023.وفي المقابل شكل المواطنين الذكور الغالبية العظمى بنسبة 81.8%؛ مما يدل على الحاجة لتعزيز مشاركة المواطنات في هذه المهن.