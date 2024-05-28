شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اخر محطة رياح لتوليد الكهرباء تابعة للدولة قبل افتتاحها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن محطة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات ، والتى تعد اخر محطة رياح تابعة للدولة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وفيما يلي أهم المعلومات عن المحطة قبل ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي:

1-يتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات.

2-يتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف .

3-تبلغ الطاقة المتوقع انتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س.

4-يبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 ألف طن بترول مكافئ سنوياً.

5- يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً.

6-يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.

7- تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.

8- تبلغ إجمالى تكلفة المحطات 250 مليون يورو بإجمالي قدرات 252 ميجا وات.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعايه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه والسيد كريستين بيرجر رئيس بعثه الاتحاد الاوربي بمصر واريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده .



جانب من المحطة



محطة الرياح



محطة جبل الزيت