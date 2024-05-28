شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: وفد ماليزي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تنظيم زيارة لوفد من ماليزيا إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويضم داتوك سري جوهاري عبد الغني وزير الزراعة والسلع الماليزي وبيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي.

وقال جمال الدين ، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تلعب دور كبير في تقديم فرص لتطوير صناعة وتصدير زيت النخيل ومساعدة السوق العالمي من خلال اتفاقيات مهمة تساهم في وصول المنتجات، ونريد أن تكون مصر مصدر للزيوت المعالجة مثل زيت النخيل ونتعاون مع ماليزيا للتعامل مع الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة.

وأضاف خلال منتدى زيت النخيل الماليزي – مصر 2024"، أن معالجة زيت النخيل وتصنيعه على مستوى واسع سيحقق فائدة وقيمة مضافة كبيرة، بحيث تكون مصر محطة مهمة في صناعة زيوت النخيل .

واستعرض خلال منتدي زيت النخيل، الإمكانيات الهائلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم وأكبر المناطق الاقتصادية في العالم يمكنه الوصول إلي الأسواق العالمية بسهولة .