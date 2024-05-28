شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يرتفع 40 جنيها مسجلا 24800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 40 جنيها مسجلاً 24960 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24960 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.

يعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار كما أنه ضمن العملات الذهبية الأكثر مبيعا في سوق الصاغة خلال عام 2024.