شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الماليزى: مصر تسعى للتحول لمركز لصناعة وتصدير زيت النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال داتوك سري جوهاري عبد الغني وزير الزراعة والسلع الماليزي، إنه يمكن التعاون مع مصر في صناعة زيت النخيل وأنه ناقش مع السفير المصري في ماليزيا خلال وقت سابق استراتيجية تحول مصر إلي مركز لصناعة زيت النخيل من خلال خطوات مدروسة بين الدولتين وإنتاج زيت نخيل عالي الجودة يتم تصديره إلي كافة دول العالم.

وأضاف إن منطقة شمال أفريقيا توفر فرصاً كبيرة لصناعة منتجات ذات قيمة وجودة عالية من مشتقات النخيل في قطاعات مختلفة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية، مشيراً إلي دعم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في التوسع في إنتاج زيت النخيل، حيث يمثل زيت النخيل 3% من الدخل المحلي في ماليزيا ويمثل 73% من الصناعة وينمو بنسبة كبيرة بصورة مستمرة ويعمل به قرابة مليون شخص.

وتابع داتوك سري جوهاري خلال منتدى زيت النخيل الماليزي – مصر 2024"يمكن للاعبين الرئيسيين في صناعة زيت النخيل الماليزي، التعاون من خلال إقامة شراكات جديدة وبناء تحالفات استراتيجية، وهذه الجهود ستساعدنا على الاستفادة من أسواق جديدة لزيت النخيل الماليزي وتوسيع تواجدنا في هذه المنطقة."

وأوضح وزير الزراعة الماليزي، أن النخيل يحتل مساحة كبيرة من المحاصيل الماليزية بما يمثل 32% على مستوى العالم، مشيرا إلى أن زيت النخيل سهل في الإنتاج ولا يتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية وهو أمر نهتم به حالياً في موضوعات التغير المناخي ويحقق.

وأوضح أن ماليزيا الزملت نفسها بالوصول إلي صفر في الانبعاث الكربونية في كافة الأنشطة وأن صناعة زيت النخيل من الأنشطة الرئيسية التي نركز فيها على الوصول إلي الحياد الكربوني.

وقالت بيلفيندر سرون، الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي، إن زيت النخيل يتصدر قائمة واردات الزيوت النباتية في مصر حيث بلغت واردات زيت النخيل 1.08 مليون طن في عام 2023، وهو ما يمثل 58٪ من إجمالي واردات الزيوت والدهون لمصر.

وأشارت إلي أن السوق المصري يتطور بوتيرة متسارعة حيث يعد زيت النخيل من زيوت الطعام الضرورية اقتصاديا ومتعددة الاستخدامات لكل من الصناعات الغذائية وغير الغذائية.