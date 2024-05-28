شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة النظيفة: منظومة الشحن للسيارات الكهربائية تحتاج إعادة نظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة القاهرة أنه من المتعارف عليه في شحن السيارات بالمحطات المختلفة هو وجود مخرج أوروبي وآخر ياباني ولكن مع التطور الأخير في سوق السيارات الكهربائية في مصر ووجود بعض السيارات المستوردة من الصين أصبح هناك عائق لتلبية شحن هذه السيارات، ليس هذا فقط وإنما يقوم البعض بشراء شواحن صينية سيئة من شأنها تدمير محطة بالكامل تكلفتها عالية جدا وبالدولار.

وطالب رئيس غرفة الطاقة النظيفة، بإعادة النظر في منظومة شحن السيارات، أن يتم عمل عقوبات علي كل من يقوم بترك السيارة مدة طويلة تتخطي فترة الشحن لأن هذا يكبد أصحاب المحطات خسارة كبيرة، كما يجب تقليل عدد السيارات التى تقوم بالشحن بالمحطة.