شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب من وزن جرام وحتى 50 جراما فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات في السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوط ملحوظ إلي 3566 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3566 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8915 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17830 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71320 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 110902 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 178300 جنيه.