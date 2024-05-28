شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة للسيارات: نطالب بإعادة النظر فى ترخيص المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات إن جميع أعضاء الشعبة أجمعوا في جلسة أمس الاثنين علي ضرورة إعادة النظر في تجديد تراخيص معارض السيارات.

كما قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات أن وقف ترخيص المعارض علي مستوي محافظات الجمهورية أضر كثيرا بتجار السيارات في مصر خاصة بالقاهرة والأسكندرية والمحافظات الكبرى.

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة النظر في فتح معارض السيارات مرة أخري وفقا لمجموعة من الوائح الملزمة للجميع علي أن يتم مخاطبة المحليات بل وعمل استغاثه لوزير التنميه المحليه للنظر بشأن هذا الموضوع الهام .