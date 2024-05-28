شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الماليزى: إنشاء مركز لتكرير زيت النخيل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف داتوك سري جوهاري عبد الغني وزير الزراعة والسلع الماليزي، تأسيس مركز لتجارة وتكرير زيت النخيل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيعمل على وصول كميات أكبر من زيت النخيل إلي الأسواق الدولية المختلفة وهو ما يساهم في زيادة حركة تجارة زيت النخيل عبر مصر.

وأضاف "جوهاري"، أنه حدث مع مستثمرين في ماليزيا للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبحث ضخ رأس مال في مشروعات صناعية واستثمارية بالمنطقة ونحن نشجع وندعم مستثمري ماليزيا للدخول إلي السوق المصري.

وأضاف خلال فعاليات منتدى زيت النخيل الماليزي – مصر 2024، أنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنية التحتية وانفتاحها على العالم وسهولة التصدير وهذا ما سنبحثه غدا خلال زيارة لوفد المستثمرين الماليزيين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار وزير الزراعة الماليزي، إلي أن ماليزيا تسعى لجعل مصر مركز لتصنيع زيت النخيل وتصديره إلي العالم من خلال التصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الوصول بالانتاج إلي السوق المحلي لتلبية الاحتياجات المصرية.

وأوضح الوزير ، أن ماليزيا تهتم بتعميق تجارة زيت النخيل وتوسيعها من خلال إنشاء معامل لتكرير زيت النخيل في مصر، وكذلك تدشين بعض الإنشاءات الهامة لهذه الصناعة ونحن نتجه لعدة أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط لكن مصر هي الأهم لنا لأنها تمتلك موقع استراتيجي وبنية تحتية قوية ومؤهله لاستقبال الاستثمارات والصناعات المختلفة.

وأشار إلي أن مصر تمتلك 17 معمل لتكرير زيت النخيل ، ونحن يمكن إمداد هذه المعامل بكميات أكبر لتوسيع نشاطها ونصدر لمصر 280 ألف طن سنوياً ويمكن مضاعفة ذلك، ونبحث مشكلات هذه المعامل حالياً والتعامل معها وتوسيع نشاطها.