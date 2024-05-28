شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 27097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 33081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11679 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5949 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8591 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 6819 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1.11 مليون سهم، 3050 سهم، 23.2 ألف سهم، 1.0 مليون سهم، 5.6 مليون سهم، 26.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1000 سهم، 5400 سهم، 5100 سهم، 14.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا العامة لصناعة الورق-راكتا، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار عدد 46 ألف سهم، 3050 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ورواد السياحة-الرواد، والقلعة للاستثمارات المالية عدد 130.6 ألف سهم، 5125 سهم، 2.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، شراء شركة السويدي للأسمنت، عدد 30.3 مليون سهم بسعر 2.441 جنيه بقيمة إجمالية 74 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.85% إلى 5.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركتي الأهلي فاروس، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات إي أف جي القابضة، وأيه كابيتال القابضة، وآسيك للتعدين-أسكوم، شراء الأولى عدد 250 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح، خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 1.5 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 31.5 ألف سهم خزينة، تمثل نسبة 0.06%.

في نفس الصدد، وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على شراء أسهم خزينة في حدود 10 ملايين جنيه، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، من خلال السوق المفتوح.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 32.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 297%، وبلغت الإيرادات 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 77%، وبلغ صافي الربح مليار جنيه بنسبة نمو 297%.

كما حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 110.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 45.6 مليون جنيه مقارنة مع 48.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 83.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 76.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.76%.

وبالنسبة لشركات الأسمنت، حققت شركة العربية للأسمنت، مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 152.6 مليون جنيه مقارنة مع 241.8 مليون جنيه.

حققت شركة مصر للأسمنت قنا، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 906.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 32.4 مليون جنيه مقارنة مع 85.5 مليون جنيه.

وفي القطاعات الأخرى، حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 10.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي أرباح المجموعة 378 مليون جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في إيرادات المجموعة من العملة الأجنبية.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بقيمة 32.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 25.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.68%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه مقارنة مع 3.2 مليون جنيه بنسبة نمو 18.7%.