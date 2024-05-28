شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: على الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة التسجيل بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدة على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقالت رشا عبد العال، إن الشركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة والمرحلة الثامنة منها، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة ، لافتة إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال ايميلات بالاضافة إلى ارسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة ، مشددة على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.

وطالبت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الإلتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة ، حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين.