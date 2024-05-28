شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 28-5-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28-5-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.02 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.12 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.02 جنيه للشراء. 13.02 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.05 جنيه للشراء. 13.04 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.12 جنيه للشراء. 13.02 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.11 جنيه للشراء. 13.02 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.04 جنيه للشراء. 13.07 جنيه للبيع.

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