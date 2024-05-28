شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إجراء القرعة الرابعة لتسكين المواطنين بمنطقة جمعية الأمل سابقا بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم اليوم وغدا، إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى يوم 24/4/2024، طبقاً لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2 - 500م2) بنطاق جمعية " الأمل " سابقاً.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لشرائح المساحات (276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2 - 500م2)، اليوم الثلاثاء 28/5/2024، وقطع الأراضي بمساحة (209م2)، غدا الأربعاء 29/5/2024، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لما قام به الجهاز خلال الفترات السابقة من عمل مكثف لتحقيق رغبات حائزى قطع الأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على من يرغب بالحضور التواجد بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.