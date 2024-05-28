شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر بلغ 74.1 سنة عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمي " من أجل تنمية صحة المرأة " حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية في كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات العالمية وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2024 ) - الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، تلاحظ ثبوت بعض المؤشرات الخاصة بصحة المرأة بين عامي ( 2023 - 2024 )، و2.3٪ معدل الخصوبة الإجمالى لكل إمرأة على مستوى العالم ، و76 عام هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم ، و65٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة .

وتشير البيانات إلى أن 59٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، و11٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة .

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز في مصر، ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.3 سنة عام 2021 إلى 74.1 سنة عام 2024 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية، وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 مولود لكل سيدة وفقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات 2022، وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، ارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لتصل إلى حوالي 97٪ مقارنةً بعام 2014 والتي كانت نسبتها 90٪، وارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لكل المستويات التعليمية للمرأة عن عام 2014، حيث إرتفعت نسبة السيدات اللاتى لم يسبق لها الذهاب للمدرسة من 79.6% عام 2014 إلى 93.5 % عام 2021 بزيادة قدرها 13.9%، وكانت أقلها نسبة السيدات اللاتى لم تتم المرحلة الابتدائية حيث إرتفعت من 82.4% عام 2014 إلى 93.4% عام 2021 .

وارتفعت أيضاً نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب حسب محل الإقامة عن عام 2014، حيث إحتل حضر الوجه البحرى أعلي ارتفاع وكانت النسبة 98.7%، وبمقارنة عامي 2021 و 2014 كان أعلى مقدار زيادة من نصيب ريف الوجه القبلى بزيادة قدرها 12.3%.، وبالنسبة للاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة كانت النسبة الأكبر للسيدات المتزوجات حالياً ويستخدمن وسائل تنظيم حديثة بنسبة 64.7 ٪ وكان اللولب أكثر استخداماً بنسبة 29.4% ويليه الحبوب والحقن بنسب (19.5 %، 10.2 على التوالي)، وكانت نسبة ضئيلة جداً من السيدات يستخدمن حالياً وسائل تقليدية أقل من 2 ٪.

وانخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.، وانخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف إنخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار إنخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.

ونظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض، حيث انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي 2017و2022 حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفضت إلى 4.2٪ عام 2022، وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.4٪ عام 2022.

وفيما يلي عرض لبعض المبادرات التي قامت بها الدولة والتي تعمل على تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية:

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2024 )

21.5 مليون سيدة استفادت من مبادرة صحة المرأة.

2.4 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (مارس 2020 حتى مارس 2024)

2.4 مليون سيدة استفادت من هذه المبادرة.

إنشاء 12 وحدة طبية لسلامة المرأة(وحدات المرأة الامنة) في المستشفيات الجامعية لاستقبال النساء اللواتي قد يتعرضن للعنف ومن المستهدف تصل الى 15 وحدة بحلول نهاية عام 2024.