شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد النهدي العقارية" و"الإنماء للاستثمار" تطلقان صندوقًا عقاريًّا بـ 1.37 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "محمد النهدي العقارية" وشركة "الإنماء للاستثمار"، عن إطلاق "صندوق الإنماء النهدي العقاري"، وهو صندوقٍ عقاريٍّ تتجاوز قيمته 1.37 مليار ريال؛ لتطوير أرضٍ نموذجيَّةٍ تمتد على مساحة أكثر من 1.6 مليون متر مربع، وتتمتع بموقعٍ إستراتيجي في المنطقة الشرقية.

وصرَّح عبد الله بن سالمين النهدي، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد النهدي العقارية": "إن إطلاق الصندوق يأتي انطلاقًا من حرص شركة محمد النهدي العقارية على أن تكون شريكًا أساسيًّا في تشكيل المستقبل العقاري للمملكة، وتعزيز مقوِّماته الاستثمارية، عبر إطلاق مشاريع فريدة تُساهم في توفير السكن المناسب للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن شركة "محمد النهدي العقارية" ستقوم بتطوير الأرض بأعلى معايير الجودة العالميَّة؛ لتصبح الوجهةَ الأولى للسكن والاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، بما تتضمنها من مجتمعاتٍ سكنيَّةٍ متكاملة الخدمات، إضافة إلى مرافق عامة، ومناطق تجاريَّة وترفيهيَّة، توفِّر بيئةً سكنيَّةً مريحةً وآمنةً للمواطنين، وتُعزِّز من جودة الحياة في المنطقة. مبينًا أنه تمَّ إصدار رخصة البيع على الخارطة "وافي"، وسيتم بيع المشروع على مراحل خلال أعمال التنفيذ؛ مما يُتيح للمستثمرين والمشترين فرصة الاستفادة من خياراتٍ متنوِّعةٍ ومرنة للتملك، تتناسب مع احتياجاتهم وتطلُّعاتهم.

وتتميَّز الأرض بموقعها الفريد في مدينة الظهران، على طريق الملك عبد العزيز، وطريق مجلس التعاون، وعلى مقربةٍ من حيِّ أجيال السكني الذي يُعتبر من أكبر مشروعات شركة أرامكو السكنيَّة النموذجيَّة، ويُتيح الموقع المتميِّز للأرض الوصول بكل يُسر وسهولة إلى كافة المعالم الرئيسيَّة في مدن حاضرة الدمام (الدمام، الخبر، الظهران).

وتعكس الشراكة بين "الإنماء للاستثمار" و"محمد النهدي العقارية" التزام القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في المملكة، حيث يهدف التعاون إلى تحقيق أهدافٍ مشتركةٍ في القطاع العقاري، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار بفرصٍ عقاريَّةٍ تتماشى مع تطلُّعاتهم إلى جانب توفير منتجاتٍ عقاريَّةٍ نوعيَّةٍ تلبّي احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن شركة محمد النهدي العقارية هي شركة رائدة في مجال الخدمات العقارية، تأسست في العام 1993م برؤية طموحة لتشيد مجتمعات متكاملة تمنح قاطنيها تجربة ملهمة ضمن أجواء نابضة بالحياة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالمشاريع الاستثنائية أكسبها شهرة واسعة في المملكة بوصفها إحدى أبرز الشركات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.