شكرا لقرائتكم خبر عن بـ60%.. عدد السعوديات يفوق الرجال في توطين قطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل



وقال المرصد في تقرير التوطين في عدد السعوديين في القطاع أضاف التقرير أن عدد الذكور السعوديين العاملين في قطاع الصحة بلغ 33 ألف سعودي بنسبة 40% من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الإناث 50 ألف بنسبة 60%.

وأوضح أن قطاع البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر محلات النظارات حقق أعلى نسبة توطين بلغت 40%.

وسجل كل من التشغيل الطبي للمستشفيات الخاصة والحكومية، والمجمعات الطبية المتخصصة، وتجارة الأجهزة الطبية بالتجزئة، نسب توطين عالية بلغت 38% و37% و36% على التوالى.



وفي المقابل سجلت المستشفيات العامة أعلى عدد للمواطنين الموظفين وصل إلى 15.7 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت حوالي 34%.

وسجلت بعض الأنشطة نسب توطين منخفضة مثل الصيدليات ومخازن المواد الغذائية الجافة، بلغت 28 و 24% على التوالي. ارتفاع عدد الموظفين وارتفع إجمالي عدد الموظفين في القطاع الصحي في السعودية من 200.79 ألف إلى 244.64 ألف موظف وذلك بين

عامي 2020-2023.

ويعكس ذلك فاعلية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف وقرارات التوطين واضحة وقوية، ويتضح ذلك من خلال الارتفاع الملحوظ في أعداد الموظفين المواطنين من 61.34 ألف موظف إلى 82.96 ألف، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة بلغت 17% في عام 2022 فقط.

وارتفع عدد الموظفين المواطنين في القطاع بنسبة 11% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق؛ مما يدل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية التي تعزز من مشاركة المواطنين بما يتماشى مع توطين القوى العاملة في قطاع الصحة بالمملكة. التوطين في وظائف المهارات العالية حصد المواطنين على ثلث الوظائف ذات المهارات العالية في القطاع الصحي في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023، أي ما يعادل نسبة 31% من إجمالي الموظفين في هذه الوظائف، في حين أن نسبة غير المواطنين بلغت 68.7%.

وتعكس هذه البيانات الوضع الحالي لتوطين الوظائف ذات المهارات العالية بالقطاع الصحي وتشير أيضاً إلى أن غالبية الموظفين في تلك الوظائف النوعية هم من غير المواطنين؛ مما يبرز الحاجة لتكثيف الجهود ورفع مستوى التنسيق مع الجامعات وصانعي القرار لسد الفجوة المهارية في القطاع الصحي للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحساس. التوطين في الوظائف الرئيسية للقطاع شكّل الموظفون المواطنون 27.2% من إجمالي الوظائف الرئيسية في القطاع، بينما شكّل غير المواطنين نسبة 72.8%.

ويشير ذلك إلى المحاولات الجادة لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

وسجل الصيادلة أعلى عدد من الموظفين المواطنين ضمن الوظائف الرئيسية للقطاع، بعدد 6.43 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 26.5 %، يليهم كتبة استقبال المرضى إذ بلغ عدد المواطنين 6.19 ألف مع نسبة توطين بلغت 100%، وأخصائي المختبرات الطبية بعدد موظفين مواطنين بلغ 2.36 ألف موظف مع نسبة توطين بلغت 66.4%.

وأسهم قرار توطين المهن الصحية، الذي تم تفعيله 2022/4/11م في رفع معدل التوطين في القطاع. نسبة المواطنات بلغت نسبة المواطنات 59.7 %، من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع الصحي، في حين شكل المواطنون الذكور نسبة 40.3%؛ مما يدل على المساهمة الكبيرة للمرأة في قطاع الصحة، ويشير إلى تكافؤ نسبة مشاركة الإناث مع الذكور والذي يعكس الشمولية الملحوظة في التوظيف بالقطاع.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة المواطنات 17.7% في المناصب الإدارية والمهن ذات المهارات العالية في القطاع الصحي في الملكة العربية السعودية؛ مما يدل على الحاجة لتكثيف الجهود لزيادة مشاركة المواطنات بها.

وسجلت المواطنات نسب مرتفعة من إجمالي الموظفين في مهن كأخصائي خدمة عملاء بنسبة 83.8 وأخصائي مختبرات طبية بنسبة

.%44.7 الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل، أن نسبة التوطين في قطاع الصحة بلغت 34% في الربع الرابع من العام الماضي.وقال المرصد في تقرير التوطين في السعودية : إن إجمالي عدد الموظفين في قطاع الصحة بلغ 245 ألف موظف، فيما بلغ عدد السعوديين بالقطاع 83 ألف مواطن.أضاف التقرير أن عدد الذكور السعوديين العاملين في قطاع الصحة بلغ 33 ألف سعودي بنسبة 40% من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الإناث 50 ألف بنسبة 60%.وأوضح أن قطاع البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر محلات النظارات حقق أعلى نسبة توطين بلغت 40%.وسجل كل من التشغيل الطبي للمستشفيات الخاصة والحكومية، والمجمعات الطبية المتخصصة، وتجارة الأجهزة الطبية بالتجزئة، نسب توطين عالية بلغت 38% و37% و36% على التوالى.وفي المقابل سجلت المستشفيات العامة أعلى عدد للمواطنين الموظفين وصل إلى 15.7 ألف مواطن بنسبة توطين بلغت حوالي 34%.وسجلت بعض الأنشطة نسب توطين منخفضة مثل الصيدليات ومخازن المواد الغذائية الجافة، بلغت 28 و 24% على التوالي.وارتفع إجمالي عدد الموظفين في القطاع الصحي في السعودية من 200.79 ألف إلى 244.64 ألف موظف وذلك بينعامي 2020-2023.ويعكس ذلك فاعلية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف وقرارات التوطين واضحة وقوية، ويتضح ذلك من خلال الارتفاع الملحوظ في أعداد الموظفين المواطنين من 61.34 ألف موظف إلى 82.96 ألف، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة بلغت 17% في عام 2022 فقط.وارتفع عدد الموظفين المواطنين في القطاع بنسبة 11% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق؛ مما يدل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية التي تعزز من مشاركة المواطنين بما يتماشى مع توطين القوى العاملة في قطاع الصحة بالمملكة.حصد المواطنين على ثلث الوظائف ذات المهارات العالية في القطاع الصحي في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023، أي ما يعادل نسبة 31% من إجمالي الموظفين في هذه الوظائف، في حين أن نسبة غير المواطنين بلغت 68.7%.وتعكس هذه البيانات الوضع الحالي لتوطين الوظائف ذات المهارات العالية بالقطاع الصحي وتشير أيضاً إلى أن غالبية الموظفين في تلك الوظائف النوعية هم من غير المواطنين؛ مما يبرز الحاجة لتكثيف الجهود ورفع مستوى التنسيق مع الجامعات وصانعي القرار لسد الفجوة المهارية في القطاع الصحي للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحساس.شكّل الموظفون المواطنون 27.2% من إجمالي الوظائف الرئيسية في القطاع، بينما شكّل غير المواطنين نسبة 72.8%.ويشير ذلك إلى المحاولات الجادة لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.وسجل الصيادلة أعلى عدد من الموظفين المواطنين ضمن الوظائف الرئيسية للقطاع، بعدد 6.43 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 26.5 %، يليهم كتبة استقبال المرضى إذ بلغ عدد المواطنين 6.19 ألف مع نسبة توطين بلغت 100%، وأخصائي المختبرات الطبية بعدد موظفين مواطنين بلغ 2.36 ألف موظف مع نسبة توطين بلغت 66.4%.وأسهم قرار توطين المهن الصحية، الذي تم تفعيله 2022/4/11م في رفع معدل التوطين في القطاع.بلغت نسبة المواطنات 59.7 %، من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع الصحي، في حين شكل المواطنون الذكور نسبة 40.3%؛ مما يدل على المساهمة الكبيرة للمرأة في قطاع الصحة، ويشير إلى تكافؤ نسبة مشاركة الإناث مع الذكور والذي يعكس الشمولية الملحوظة في التوظيف بالقطاع.وبحسب التقرير، بلغت نسبة المواطنات 17.7% في المناصب الإدارية والمهن ذات المهارات العالية في القطاع الصحي في الملكة العربية السعودية؛ مما يدل على الحاجة لتكثيف الجهود لزيادة مشاركة المواطنات بها.وسجلت المواطنات نسب مرتفعة من إجمالي الموظفين في مهن كأخصائي خدمة عملاء بنسبة 83.8 وأخصائي مختبرات طبية بنسبة.%44.7