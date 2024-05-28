شكرا لقرائتكم خبر عن 2024.. قد يصبح العام الأفضل في تاريخ أسهم التكنولوجيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تداول أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية عند مستويات قياسية حالياً في بورصات وول ستريت، تظهر توقعات متفائلة بتحول 2024 إلى العام الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع، وسط موجة الصعود السوقي التي لا تظهر أي علامات على التباطؤ، وفقًا لما ذكره المحلل المالي "إد يارديني" رئيس وكبير استراتيجيي الاستثمار بشركة "يارديني ريسيرش"، ونشرته شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. هوس الذكاء الاصطناعي قال يارديني في مذكرة حديثة إن توقعاته الصعودية والتي تعتمد على فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في إطلاق العنان لطفرة الإنتاجية في الاقتصاد والتي ستساعد في دفع سوق الأسهم للأعلى بنسبة 50% بحلول عام 2030. ارتفاع قياسي لمؤشرات وول ستريت رأى يارديني أن مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز. 500 قد يرتفع إلى 60.000 نقطة و 8.000 نقطة على التوالي.

اقرأ أيضاً: موجة صعود عالمية ترفع الأسهم والسلع الرئيسية وسط إقبال المستثمرين

ذكر يارديني إن توقعات أهدافه لعام 2030 تعتمد على نمو الأرباح المستمر ومعدل نمو سنوي مركب بسيط بنسبة 6٪ وهو أقل قليلاً من متوسط العائد السنوي التاريخي لسوق الأوراق المالية البالغ 7٪. زيادات مكرر الربحية تابع يارديني:"يمكن تحقيق هدف الوصول إلى 60000 نقطة في 2030 من خلال مضاعف الربحية الآجل بمقدار 20 والأرباح الآجلة عند 400 دولار للسهم الواحد بزيادة 60٪ من 250 دولارًا للسهم الواحد هذا العام 2024 ونعتقد أن هذا ممكن في سيناريو العشرينيات".

وصلت أرباح السهم الآجل لـمؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى 257.20 دولارًا في الأسبوع الماضي ويقدر المحللون حاليًا أن سهم ستاندرد آند بورز500 سيرتفع إلى 278 دولارًا في عام 2025 و313 دولارًا في عام 2026.

وقال يارديني "تشير هذه التقديرات إلى أن سعر 400 دولار بحلول عام 2030 أمر ممكن تماما". تعزيز أرباح شركات التكنولوجيا وبحسب يارديني إن المساعدة في تعزيز الأرباح يأتي من استمرار مرونة المستهلك والتي ستقودها الأجيال الشابة حيث من المتوقع أن ينفقوا أموالهم على شراء جميع أنواع السلع والخدمات على مدى العقود القليلة المقبلة.

أوضح إريك والرستين كبير استراتيجيي السوق في شركة "يارديني ريسيرش" :"تقول النظرة العامة للشركة أن أسواق الأسهم على مدى السنوات القليلة المقبلة تتجه لتحقق تداولات إيجابية بشكل عام". سيناريو صعودي للأسهم تابع والرستين :"هذا السيناريو لعقد 2020 بأكمله في الوقت الحالي هو أعلى نتيجة تشير إليها الاحتمالات لدينا، ونحن نتوقع احتمالية الصعود بنسبة 60%، كما أن لدينا سيناريو معاكس يرجح انهيار سوق الأسهم وإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيضات أقل أو أكبر من اللازم لأسعار الفائدة".

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تصل إلى مستويات قياسية مرتفعة.. وتباين الأسهم

واختتم: "لكن في الوقت الحالي نرى أن نمو الإنتاجية هو في الواقع محرك قوي للدخل الحقيقي وسيدفع السوق إلى الارتفاع على مدى السنوات القليلة المقبلة".