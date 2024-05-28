شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 82.85 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية ولقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو والمقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو ثلاثة سنتات إلى 83.07 دولار للبرميل وانخفضت عقود أغسطس الأكثر نشاطا أربعة سنتات إلى 82.85 دولار وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 96 سنتا أو 1.2% إلى 78.68 دولار مقابل إغلاق يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.