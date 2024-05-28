التموين: طرح اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%.

اكد العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيها للكيلو القائم، كما سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلي انه مستهدف إقامة 26 شادر على مستوي الجمهورية لطرح الخراف الحية، وأنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 إلى 40 طن لحوم يوميا وتصل إلى 130 و140 طنا قبل عيد الاضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.