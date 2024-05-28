شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: الربط الكهربائى بين مصر واليونان يضمن تأمين الطاقة لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي بمصر، أن مصر حاليا تلعب دورا هاما وداعما لتأمين توفير الطاقة الخضراء النظيفة لأوروبا وتتمتع بالعناصر التى تجعلها مركز عالمى للطاقة، مؤكدا أنها تمتلك الشمس والرياح والأرض والإرادة السياسية فمن مثلها لديها هذه العناصر المتكاملة.

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش افتتاح محطة رياح جبل الزيت لإنتاج الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والاتحاد الاوروبي، أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان ليس هدفه نقل الكهرباء فقط وإنما يمثل مصدر أمان لتوفير الطاقة لأوروبا بالكامل.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، أن محطة رياح جبل الزيت تعتبر من أهم مشروعات الاتحاد الاوروبي وستساهم فى دعم الشبكة الكهربائية في مصر وخلق مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.