رئيس جهاز الشروق: استرداد قطعة أرض بما عليها من مبانٍ وأُخرى فضاء لعدم إثبات الجدية

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القاهرة - سامية سيد - رئيس الجهاز: تنفيذ (5) قرارات إزالة فورية لمبانى مخالفه بأدوار سطح عقارات متفرقة بالمدينة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه تم سحب واسترداد قطعتى أرض واحده منهم بما عليها من مبانٍ والثانيه فضاء لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص وإنهاء الأعمال أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لم يقم مالكى قطع الأراضى بتنفيذ الغرض المخصصة له الأرض والبناء فى المده المحددة.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارى السحب ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع، ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز والمرور الدورى على المنشآت تحت التنفيذ، للتأكد من أن أعمال البناء تتم خلال المدة القانونية طبقاً للتعاقد وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة بقطع الأراضى والغرض من تخصيصها.



وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار لجنة إزالة المبانى الفورية فى مواجهة أعمال البناء المخالفة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ (5) قرار إزالة لمخالفات بناء بدور السطح لحوائط مبانى وأعمده خرسانية وذلك بعقارات متفرقه عبارة عن عقاريين بكلاً من المنطقه الثامنه عمارات، والحى الثانى شرق وثلاث عقارات بحى النادى لقيام أصحابهم بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء، حيث تمكنت اللجنة من إزالة الأعمال على نفقة المخالفين وإيقاف التعامل على العقارات .