شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستأنف ارتفاعها بعد إجازة إسبوعية طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت الأسهم الأمريكية حركتها الصعودية، اليوم الثلاثاء، بعد العطلة الأسبوعية الطويلة التي مرت بها الدولة بسبب عيد الذكرى. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق والمواد الأساسية، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج الدولي. صعود المؤشرات عند نهاية التداول في بورصة نيويورك صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.01% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.70% وكذلك صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01%. الأسهم القيادية برز من بين الأسهم القيادية في مؤشر داو جونز الصناعي سهم شركة "إنتل" الذي ارتفعت قيمته 2.13% أو 0.64 نقطة وبلغ سعره 30.72 دولار عند الإغلاق.

كما صعد سهم "جي بي مورجان تشيس" بمقدار 1.92% أو 3.79 نقطة وأغلق عند سعر 200.71 دولار للسهم. أسهم ذات أداء أقل أما بالنسبة للاداء الاضعف للأسهم في نهاية التعاملات فقد أغلق سهم "سايلس فورس" منخفضا بـ 2.25% أو 6.28 نقطة وتداول عند مستويات 272.29 عند الاغلاق.

وتراجع سهم "جونسون آند جونسون" بمقدار 1.82% أو 2.73 نقطة عند سعر 146.97، كما تراجع سهم "يونايتد هيلث جروب" بمقدار 1.82% أو 2.73 نقطة عند سعر 146.97. الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز ومن بين الأسهم الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان سهم "ديكريز أوتدور كوربيريشن" الذي ارتفع بنسبة 14.18% عند سعر 1,032.

ووفق تقييم المحللين فقد تقارب عدد الأسهم المتراجعة إلى جانب عدد الأسهم الصاعدة في بورصة نيويورك وفي بورصة ناسداك. أسهم أوروبا ارتفعت الأسهم في أوروبا وآسيا كما ارتفعت أسعار النفط حيث شهدت الأسهم الأوروبية مكاسب متواضعة.

ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.1% إلى 18713.43 بينما ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس 0.2% إلى 8107.16. وأغلقت الأسواق في لندن بمناسبة عطلة البنوك. تداولات آسيا أضاف مؤشر نيكي 225 في طوكيو 0.7% إلى 38900.02 وقفز مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 1.2% إلى 2722.99.

وعكس مؤشر هانج سينج في هونج كونج خسائره المبكرة مرتفعًا بنسبة 1.2% إلى 18827.35 نقطة. أسباب ارتفاع البورصات الأمريكية والدولية جاءت ارتفاعات البورصات الدولية في حركة معاكسة للتقلبات التي شهدتها الأسهم الأسبوع المنصرم والتي مالت في أمريكا إلى الارتفاع.

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وأصاب السوق الأمريكي حالة من الزخم على وقع تقرير أرباح كبير من شركة "إنفيديا" التي قفزت أسهمها لتصبح واحدة من أكثر الأسهم نفوذاً في وول ستريت وسط جنون وحماس المستثمرين حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. هوس الذكاء الاصطناعي قال محللون بأنه قد دفع الحماس حول الذكاء الاصطناعي بعض الأسهم إلى ارتفاعات توصف بأنها مبالغ فيها لكن النمو المذهل لشركة إنفيديا والتوقعات للمزيد تشير إلى أنها يمكن أن تستمر. مرونة الاقتصاد الأمريكي أظهر الاقتصاد الأمريكي بشكل عام مرونة وقوة إلى الآن برغم المخاوف الركودية الكبيرة.

وأكد على مرونة الاقتصاد الأمريكي استمرار إنفاق الأسر الأمريكية وإن كان بأرقام تحت المستويات السابقة. قفزة الأسهم الدولية وقفزت الأسهم الدولية بشكل عام كانعكاس وإن لوقت مؤقت مع المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم والتداولات الصعبة في الأسبوع الماضي بعد الأرقام القياسية الأخيرة.

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بدأ الضعف بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث الذي أظهر ميل بعض المسؤولين إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إذا تفاقم التضخم.

وانخفضت الأسهم أكثر بعد أن أشارت التقارير الصادرة يوم الخميس إلى أن الاقتصاد الأمريكي أقوى من المتوقع في وقت يقول فيه محللون أن مثل هذه القوة يمكن أن تخيف وول ستريت لأنها قد تحافظ على الضغط الصعودي على التضخم. أداء العملات ولم يتغير سعر اليورو أمام الدولار إلا بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.09، في حين انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.07% ليصل الين إلى 156.88. وانخفض مؤشر العقود الآجلة للدولار الأمريكي بنسبة 0.12٪ إلى 104.51 نقطة.