شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 1.5%، عند 11659 نقطة، وبتداولات بلغت 5.347 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 208.462 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.463 تريليون ريال. انخفاض أسهم 202 شركة انخفضت أسهم 202 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 23 شركة فقط، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات سيسكو القابضة، وميدغلف للتأمين، وأيان، وفيبكو، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وأفالون فارما، والعربية، ووفرة، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 26234 نقطة، وبتداولات بلغت 25.277 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.422 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.620 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 21 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 87 شركة مدرجة في السوق الموازية.