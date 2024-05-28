شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء اكتتاب الأفراد في «رسن» ورد الفائض 6 يونيو والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورجان ستانلي سعر الطرح النهائي حددت سعر الطرح النهائي لسهم شركة رسن لتقنية المعلومات بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 % من إجمالي الأسهم المطروحة.

وخصص للجهات المشاركة في اكتتاب المؤسسات 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى. تخصيص الأسهم وسيخصص 2.27 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأفادت الشرة بأن رد الفائض - إن وجد- سيكون في 6 يونيو المقبل. الدمام - شريف احمد - تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات غدا الأربعاء، فيما تستمر حتى يوم الخميس 30 مايو الحالي.وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورجان ستانلي السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، أعلنت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة.حددت سعر الطرح النهائي لسهم شركة رسن لتقنية المعلومات بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 % من إجمالي الأسهم المطروحة.وخصص للجهات المشاركة في اكتتاب المؤسسات 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.وسيخصص 2.27 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.وأفادت الشرة بأن رد الفائض - إن وجد- سيكون في 6 يونيو المقبل.