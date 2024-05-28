شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق النفط والشحن العالمية تترقب نتائج اجتماع «أوبك+» المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترقب المحللون والمعنيون بسوق النقل البحري والنفط نتائج اجتماع تحالف أوبك بلس القادم، المقرر عقده في الثاني من يونيو المقبل، من أجل استخلاص مؤشرات بشأن مستقبل سوق النفط للأشهر المقبلة خلال العام 2024، وفق ما ذكرت منصة هيلينك شيبينج نيوز. اجتماع «أوبك+» المقبل في تقريرها الأسبوعي الأخير، قالت شركة "جيبسون" المعنية بعمليات وساطة السفن :إن "أسواق النفط تراقب تصريحات مسؤولي أوبك بلس مع تكهنات بشأن ما ستقرره المجموعة خلال اجتماعها القادم في الثاني من يونيو".

وحول ذلك يبرز التساؤل الرئيسي بهل ستواصل أوبك بلس خفض الإنتاج بوتيرته الحالية أم أنها ستلجأ إلى خفض أكبر؟ أهمية «أوبك» لسوق الناقلات يبرز أثر سوق أوبك بلس على سوق ناقلات النفط الخام من واقع يقول أن الدول الأعضاء تمثل 41% من المعروض العالمي بحسابات شهر أبريل 2024، وفق ما ذكرت شركة "جيبسون".

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ووفقا لتوقعات أوبك الشهرية، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هذا العام. أسباب نمو الطلب على النفط يعزو المحللون هذه الزيادة إلى النمو القوي للطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بمقدار 1.98 مليون برميل يومياً.

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وتأتي حصة الأكبر من زيادة الطلب من الصين مع زيادة سنوية قدرها 0.71 مليون برميل يومياً.

كما لوحظ نمو قوي في الهند وغيرها من دول آسيا غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وقالت جيبسون: "بافتراض تحقق توقعات الطلب في أوبك تحتاج الدول الأعضاء إلى زيادة إنتاجها من أجل تلبية المستوى المتوقع للطلب". طلب الصين على النفط ومن المتوقع أن يرتفع الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حيث تمثل الصين أكثر من 40% من إجمالي نمو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ارتفاع المعروض وفقًا لوسيط الشحن الدولي شركة جيبسون :"على جانب العرض، من المتوقع أن يرتفع المعروض من خارج أوبك بلس بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2024".

وعلى الرغم من أن هذا أعلى بشكل مريح من توقعات الطلب لوكالة الطاقة الدولية إلا أن إنتاج أوبك بلس سينخفض بمقدار 0.84 مليون برميل يوميا على افتراض الحفاظ على مستوى الخفض الطوعية خلال العام.

ويشير التحليل إلى وجود عجز حيث لن ينمو إجمالي إمدادات النفط العالمية إلا بمقدار 0.58 مليون برميل يوميا أي ما يزيد قليلا عن نصف مستوى الطلب المتوقع.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قد يكون هناك ضغط تصاعدي على أسعار النفط مما يوفر حافزًا لـ أوبك بلس لتخفيف تخفيضات الإنتاج. أسعار خام برنت ومع ذلك، فإن الواقع يبدو مختلفا حيث يتم تداول أسعار خام برنت عند 81-83 دولارًا للبرميل بعد متوسط 89 دولارًا للبرميل في أبريل مع انحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويشير الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط إلى وجود فائض في المعروض حاليا كما يدعم نمو الطلب المتعثر هذه الفكرة بشكل أكبر.

وعلى هذا النحو، فإن حالة السوق قد تمنع أوبك بلس من تخفيف تخفيضات الإنتاج الحالية.