شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجم للأغذية»: توزيع 75 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 75 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 12-6-2024 الموافق 6-12-1445هـ، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بتوزيع الأرباح من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الأربعاء 26-6-2024م الموافق 20/12/1445هـ.