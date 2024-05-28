شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا» توصي بتوزيع 600 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 600 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 150 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 4 ريالات، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.

وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

ونوهت بأن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية إذ تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.