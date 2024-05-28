شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 0.3% إلى 2357 دولارا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2357 دولارا للأوقية، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الإثنين بنسبة 0.9%، مسجلة 2355 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت خسائر على مدار الأيام الماضية. أسعار الذهب صعدت أسعار الذهب أمس الإثنين من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في منتصف تعاملات أمس، بنسبة 0.4 % لتصل إلى 2342.73 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2343.60 دولار.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت يوم الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.