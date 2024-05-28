شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين شركة Gates Developments مع Imdaad الإماراتية لتقديم خدمات متكاملة لإدارة المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة Gates Developmentsعقد اتفاق إدارة وتشغيل مع الفرع الإقليمي لمجموعة شركات إدارة المرافق المتكاملة " Imdaad " الإماراتية في مصر إحدى الشركات العالمية المتخصصة بتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وإدارة المرافق المتكاملة في مصر والشرق الأوسط لإدارة مشروعات الشركة الحالية فى شرق القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة وجميع مشروعات الشركة المستقبلية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة فى التعاقد مع اقوى الكيانات التشغيلية من أجل ضمان جودة وكفاءة أداء مشروعاتها فى المستقبل.

ووقع العقد كل من حسن نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Gates Developments والسيد / محمود رشيد، المدير التنفيذي للعمليات بمجموعة " Imdaad "والمهندس / أسامة عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة " Imdaad " مصر، وبحضور الدكتورة ايمان صلاح رئيس مجلس إدارة شركــــة I brand وعدد كبير من المسئولين في الشركتين.



قال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، عقب التوقيع أن هذا الاتفاق جاء فى إطار حرص الشركة على عقد شراكات استراتيجية مع علامات تجارية بارزة فى كافة المجالات وذلك بهدف تعزيز القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة وتزويدهم بأفضل مشغلي الخدمات والمرافق المتكاملة وهذا ما جعلنا نختار الشركة التى ستقوم بتنفيذ هذه الخدمات بعناية فائقة لافتا إلى أن شركة " Imdaad " تعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية التى تقدم مجموعة خدمات متكاملة لإدارة المرافق وصيانتها بخبرة ممتدة قرابة 20 عاما فى كافة انحاء العالم ، بالإضافة إلى أن لها فروع فى أكثر من 45 دولة وتدير مئات المشروعات لعدد من الشركات العقارية الكبرى مثل دبي للعقارات و شركة نادي النصر للاستثمار و ملتقي اعمال ابوظبي " مجمع الأعمال المتميز في مدينة أبوظبي الصناعية الأولى " (آيكاد 1) و شركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك التابعة لشركة دبي للاستثمار .



وأضاف نصر ان هذا الاتفاق تم من أجل إدارة مشروعات الشركة الثلاثة بالعاصمة الإدارية و أيضا مشروعاتها الخمسة في غرب القاهرة بجانب أي المشروعات الجديدة للشركة ، ويأتي هذا فى إطار استراتيجية شركة Gates Developments التى تعتمد على التعاقد مع اقوى الاستشاريين وشركات التشغيل والخدمات منذ بداية التخطيط لمشروعاتها بهدف تقديم منتج مميز للسوق قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة ، وتشمل الشراكة الاستراتيجية مع شركة " Imdaad "توفير خدمات إدارة المرافق، طبقاً للمعايير العالمية للمستأجرين والعملاء بكافة المواقع المرموقة، لافتا الى ان رؤيتهم تعتمد على ضرورة التعاقد مع شركات الخدمات والادارة وذلك لتحقيق أعلى معايير عالمية فى إجراءات التشغيل والخدمة فى المشروعات بما يضمن لها الاستدامة والجودة ولزيادة القيمة المضافة لمشروعاتنا كما تهدف الاتفاقية إلى تقليل تكاليف عمليات التشغيل للمباني على المدي الطويل، من خلال حماية وتعزيز أصول إدارة المرافق مع التركيز على خلق قيمة مضافة والدفع بمعايير عالية الجودة داخل السوق المحلي.



وأعرب محمود رشيد ، المدير التنفيذي للعمليات بمجموعة " Imdaad "عن سعادته بتوقيع هذا التعاقد الهام مع شركة Gates Developments مشيرا إلى أن شركة امداد الاماراتية وواحدة من أهم المؤسسات التى تقدم خدمة فريدة من نوعها فى إدارة المرافق والخدمات بكافة المشروعات العقارية بجميع انواعها ” سواء إدارية او تجارى او سكنى وطبى وسياحي من أجل توفير بيئة ناجحة وصالحة للاستثمار مشيرا الى ان الشركة تمتلك قائمة طويلة من سابقة الأعمال الناجحة جعلها تصنف كواحدة من أفضل شركات إدارة المشاريع في الشرق الأوسط ، وذلك لطول سنوات العطاء في المجالات المتنوعة التي تخصصت بها، والشركة تحرص على ضمان تسيير العمل التشغيلي بشكل مستدام، مدعومة بمزيج من الكوادر والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية مما أدى إلى تحقيق التوازن المعرفي داخل الشركة وتحقيق النجاح الكبير الذي تشهده حالياً، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات.



وأكد المهندس/ أسامة عثمان الرئيس التنفيذي لشركة " Imdaad " مصر أن الشركة تركز على توسيع حضورها في مصر في إطار استراتيجية النمو الخاص بها. ويمثل العقد الجديد مع شركة Gates Developments تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في مشروعات الشركة خطوة مهمة في رحلتنا التوسعية المستمرة. نحن سعداء وممتنون للثقة التي مُنحت لنا، ونحن على ثقة تامة بأننا قادرون علي عمل طفرة حقيقية في سوق إدارة الخدمات والمرافق في المشروعات العملاقة التي تمتلكها Gates Developments وهي شركة واعدة ومتميزة تقدم مشروعات عقارية تمتاز بروعة التصميم واهتمامهم بكل كبيرة وصغيرة يؤكد أنهم مصممون على أن يكونوا في الصفوف الأولي كواحدة من الشركات العقارية الكبرى في مصر. ولدينا من الخبرات ما يسهل علينا هذا الأمر فالشركة لديها خبرات طويلة في تقديم هذه الخدمات في الامارات وعمان ومعظم الدول العربية بجانب أنها تقدم خدمات في أكثر من 45 دولة في جميع انحاء العالم.



توقيع اتفاقية Gates Developments مع Imdaad الإماراتية



جانب من توقيع الاتفاقية