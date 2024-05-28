شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الهندسية للمحولات الجافة بقيمة 22.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الهندسية للمحولات الجافة خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة بحجم تداول 535 ألف سهم بقيمة 21.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة بيراميدز للسياحة بحجم تداول 319.5 ألف سهم بقيمة 16 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.9 مليون سهم بقيمة 90.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 34 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 4.13%، واستحوذت المؤسسات على 26.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 139.7 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 27194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 33292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11738 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة.